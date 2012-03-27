ОЖД намерена привлечь кредит в размере 833 млн грн

Госпредприятие "Одесская железная дорога" (ОЖД) объявило тендер на привлечение кредитной линии на общую сумму 832,965 млн грн или эквивалент в иностранной валюте.

Об этом говорится в сообщении ОЖД, размещенном в "Вестнике государственных закупок".

Средства будут привлечены в течение 2012-2015 годов восемью лотами по 100 млн грн и одним лотом на 32,965 млн грн.

Конкурсные предложения принимаются до 24 апреля 2012 года, раскрытие конкурсных предложений состоится в тот же день.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.