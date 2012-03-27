Железные дороги Украины с начала года увеличили погрузку зерна в 2,2 раза

Железные дороги Украины с 1 января по 26 марта 2012 года погрузили 5,322 млн тонн зерна — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным «Укрзализныци», с начала 2012 года погружено 83,281 тыс. вагонов. Ежесуточная нагрузка составила 980 вагонов - почти вдвое больше, чем годом ранее.

На экспорт с 1 января по 26 марта 2012 года в направлении портов было погружено 72,226 тыс. вагонов, на внутренний рынок было погружено 11,055 тыс. вагонов.

Южная железная дорога погрузила 1,823 млн тонн, Юго-Западная железная дорога — 1,410 млн тонн, Одесская — 1,244 млн тонн, Львовская — 2,56 млн тонн, Приднепровская — 413 тыс. тонн, Донецкая 175,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. По данным Госстата, железные дороги Украины в январе-феврале 2012 года сократили объем перевозки грузов на 1,2% по сравнению январем-февралем 2011 года - до 66,8 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 2,6%.

В январе-феврале 2012 года предприятиями транспорта Украины перевезено 122,6 млн тонн грузов - на 1,4% меньше, чем в январе-феврале 2011 года. Грузооборот транспорта в январе-феврале сократился на 5,6% - до 63,7 млрд т/км.