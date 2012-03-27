«Укрзализныця» в процессе акционирования сохранит отраслевую медицину

Железнодорожная медицина будет сохранена в структуре публичного акционерного общества, которые будет создано в ходе акционирования железнодорожного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), это предусмотрено законом Украины «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования».

«Согласно п. 3 статьи 2 раздела II «Особенности создания и функционирования общества» Закона Украины «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», общество образуется … на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а также предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта общего пользования, реорганизуемых путем слияния (далее - предприятия железнодорожного транспорта)», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

В «Укрзализныце» отмечают, что к учреждениям и организациям железнодорожного транспорта общего пользования относятся учреждения здравоохранения, учебные заведения, принадлежащие к сфере управления центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере транспорта, а также высшие учебные заведения I уровня аккредитации, которые осуществляют подготовку специалистов для железнодорожного транспорта.

«Медицинские учреждения на железнодорожном транспорте не представляют своей деятельности за пределами области. Параллельно с этим, железнодорожникам также трудно представить свою отрасль без отраслевой медицины. Именно поэтому программой реформирования железнодорожного транспорта предусмотрено функционирование в составе Государственного акционерного общества «Украинские железные дороги» медицинских учреждений, которые войдут в уставный фонд общества и будут осуществлять свою деятельность на хозрасчетной основе», - цитирует пресс-служба и. о. начальника Главного управления медицинских учреждений «Укрзализныци» Ивана Ткачука.

Справка УНИАН. В системе медицинских учреждений «Укрзализныци» насчитывается 96 медицинских учреждений, в том числе 75 больниц, 17 самостоятельных поликлиник и 4 станции переливания крови. На медицинском обслуживании в этих учреждениях находится 1,3 млн человек.