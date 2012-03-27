Киевский метрополитен намерен привлечь кредитную линию на 125 млн грн

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» объявило тендер на привлечение кредитной линии на сумму 125 млн грн.

Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Тендерные предложения принимаются до 27 апреля 2012 года, раскрытие предложений состоится в тот же день.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен представляет собой многопрофильное предприятие, современный сложный инженерный комплекс. В его составе действуют 11 эксплуатационных служб, 3 электродепо, мастерские по ремонту подвижного состава, дирекция строительства метрополитена.

В 2011 году КП "Киевский метрополитен" получило чистый убыток в размере 320,7 млн грн. В течение 2011 года Киевским метрополитеном перевезено 519 млн пассажиров - на 3% больше, чем годом ранее.