Стоимость строительства метро на Троещину превышает 11 млрд грн

Стоимость строительства четвертой линии столичного метрополитена ориентировочно составляет 11 млрд 212 млн грн, из которых на строительство первого участка нужны 6 млрд. 972 млн грн, второго – 4 млрд 239 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Инвестиционный проект строительства этой линии метро будет вынесен на первый Киевский инвестиционный форум.

Как отмечает городская власть, новая линия метрополитена является приоритетом модернизации транспортной инфраструктуры столицы до уровня международных стандартов, как это запланировано инициативой «Первоклассная инфраструктура» Стратегии развития Киева до 2025 года.

Эта ветка метрополитена даст возможность решить транспортную проблему для около 500 тыс. жителей левобережных районов Киева (Деснянского и Днепровского), в частности, жилых массивов Воскресенский, Радужный, Выгуровщина-Троещина, а также обеспечит быструю транспортную связь этих районов с правобережной частью города. Линия будет состоять из двух участков: участки от станции «Глыбочицкая» до станции “Радужная” с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина и участки от станции «Улица Милославская» до станции «Проспект Ватутина».

Предусмотрено, что новая линия будет обеспечена новыми комфортабельными вагонами метро и высокотехнологичным оборудованием с высоким уровнем инноваций, в частности, в плане энергосбережения. Линия метро будет состоять из 12 станций, пассажиропоток будет достигать 40,8 тыс. человек в час.

Власть рассчитывает, что линия, кроме того, что существенно улучшит транспортное сообщение, будет иметь и социальный эффект, поскольку будут созданы около 2,5 тыс. рабочих мест.

«Эта инициатива нуждается в большом объеме инвестиций, поэтому было принято решение предложить присоединиться к этому проекту инвесторам на условиях государственно-частного партнерства», – заявил заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

Схемой сотрудничества предусмотрено, что инвестор будет отвечать за финансирование, строительство, закупку оборудования и оперативное управление процессом, а городская власть – за решение земельных вопросов, предоставление активов, регулирование тарифов и контроль над выполнением инвестором своих обязанностей перед общиной Киева.

Как сообщал УНИАН, в январе председатель КГГА Александр Попов подписал распоряжение о включении проекта строительства четвертой ветки киевского метрополитена в перечень объектов, нуждающихся в привлечении инвестиций.

Заместитель председателя КГГА Р.Крамаренко в интервью газете “Деловая столица” проинформировал, что генерального подрядчика строительства метро на Троещину определят на международном конкурсе. Он отметил, что строительство линии метрополитена на Троещину оценивается в 14 млрд грн. По его словам, «за бюджетные средства город будет строить эту линию на протяжении 15 лет». «Если же инвесторы вложат необходимую сумму сейчас, мы сможем запустить ветку уже через три года, а затем на протяжении 15 лет рассчитаемся с партнерами», - сказал Р.Крамаренко.

Он также подтвердил, что если будут вложения от инвесторов, то эта ветка метро будет передана в концессию. «Мы планируем создать предприятие - заказчика строительства, которому предоставим землеотвод и проектную документацию. Потом сформируем пул инвесторов для финансирования его деятельности. После завершения строительных работ инвесторы определят компанию-оператор, которая будет заниматься эксплуатацией линии, но сама линия поступит на баланс города», - добавил заместитель председателя КГГА.

В то же время Р.Крамаренко подтвердил, что сейчас продолжаются переговоры с китайскими и японскими компаниями, которые раньше планировалось привлечь к строительству метро на Троещину.

В середине февраля Р.Крамаренко сообщил, что самыми важными проектами, которые будут презентованы на инвестиционном форуме, определены строительство четвертой линии метрополитена в направлении микрорайонов "Выгуровщина-Троещина", строительство международного делового району "Киев", технопарка "Bionic Hill" и модернизация сетей водопоставки і водоотведения города ПАО "АК "Киевводоканал", которая запланована в рамках программы "Питьевая вода города Киева на 2011-2020 годы”.