Автопром пересмотрит техусловия по оснащению автобусов ремнями безопасности

Украинские автопроизводители пересмотрят технические условия на колесные транспортные средства по обязательному оснащению автобусов ремнями безопасности, ограничителями скорости, тахографами автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров (кроме городских и пригородных маршрутов).

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, такое решение было принято по итогам совещания с автопроизводителями по вопросам совершенствования законодательства в сфере безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте общего пользования, состоявшегося 23 марта.

«Технической проблемы в выпуске автобусов с ремнями безопасности у нас нет», - цитирует пресс-служба министерства заместителя главы правления корпорации «УкрАВТО» Олега Папашева.

По словам председателя правления ОАО «Черкасский автобус» Виталия Раабе, его предприятие уже выпускает оборудованные ремнями автобусы на экспорт.

По словам заместителя министра инфраструктуры Владимира Корниенко, наличие на всех транспортных средствах перевозчика ремней безопасности будет учитываться на конкурсах по распределению маршрутов.