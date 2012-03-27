Поезд «Викинг» может начать ежедневное курсирование до конца 2012 года

Поезд комбинированных перевозок «Викинг» может начать ежедневное курсирование до конца 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис Колесников по итогам встречи с министром экономики и устойчивого развития Грузии Верой Кобалия, министром транспорта и коммуникаций Литовской Республики Елигиюсом Масюлисом, заместителем министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Александром Шишко и министром транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Анатолие Шалару, которая состоялась сегодня, 27 марта, в Батуми (Грузия).

«Необходимо увеличивать частоту курсирования «Викинга» и стремиться к тому, чтобы через восемь месяцев «Викинг» начал курсировать ежедневно - именно тогда это будет выгодно для грузоотправителей. Мы должны создать маркетинговую группу, которая разработает соответствующую стратегию», - сказал Б.Колесников.

Он также сообщил, что с целью привлечения транзитного грузопотока Украина реализует ряд мер, направленных на создание максимально благоприятных условий при осуществлении транзитных перевозок. В частности, постановлением правительства Украины определено, что продолжительность таможенного контроля товара, который перемещается транзитом через таможенную территорию Украины в контейнере, в случае проведения предварительного документального контроля не должна превышать четырех часов.

Кроме того, участники встречи отметили необходимость развития железнодорожно-паромного сообщения, в частности, привлечения дополнительной грузовой и клиентской базы и формирования конкурентоспособной тарифной политики.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.

За январь-февраль 2012 года поездом «Викинг» по железным дорогам Украины перевезено 1,991 TEU, по территории Беларуси перевезено 8,7 тыс. TEU. По территории Литвы в 2011 году «Викинг» перевез 56 тыс. TEU - на 34% больше, чем в 2010 году.