Разработан временный порядок выдачи иностранцам разрешений на пассажирские перевозки

Министерство инфраструктуры Украины разработало проект приказа «Об утверждении Временного порядка оформления и выдачи иностранным перевозчикам разрешений для осуществления перевозок пассажиров (болельщиков, гостей и участников чемпионата) между пунктами, расположенными на территории Украины, во время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как указывается в сообщении, для транспортировки пассажиров иностранными перевозчиками им необходимо получить разрешение украинского центрального органа исполнительной власти по вопросам автомобильного транспорта, в соответствии с межправительственными Соглашениями о международном автомобильном сообщении.

Согласно проекту приказа Мининфраструктуры, оформление и выдача разрешений для перевозки иностранных пассажиров - гостей чемпионата будет проводиться по факту прибытия автомобильного транспортного средства с количеством мест для сидения более 9 (включая место водителя), при предъявлении документа о допуске к осуществлению перевозок пассажиров в соответствии с нормами национального законодательства страны регистрации транспортного средства (лицензия), регистрационных документов на автомобиль, водительских удостоверений, списка пассажиров.

Кроме того, автобус должен соответствовать техническим требованиям в соответствии с положениями Соглашения INTERBUS.

В министерстве отметили, что иностранный перевозчик обеспечивается разрешениями для перевозки пассажиров по Украине, необходимыми ему исключительно для конкретной поездки. Используемые разрешения подлежат обязательному возврату в структурные подразделения уполномоченного органа. Срок действия разрешений - 14 календарных дней до Евро-2012 и 14 календарных дней после чемпионата.

Предполагается, что разрешения для осуществления перевозок гостей футбольного турнира являются бесплатными. «Перевозчики только уплатят за полиграфическое оформление разрешения, выдачу, учет, хранение разрешений, телефонное/телефаксное соединения и печать необходимых документов», - говорится в пресс-релизе.