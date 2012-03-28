Ко Дню Киева заработают отдельные полосы для общественного транспорта

Отдельные полосы для общественного транспорта вдоль 9 наиболее загруженных улиц и проспектов Киева будут организованы еще ко Дню города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, такое поручение профильным управлениям дал председатель КГГА Александр Попов.

Организация отдельных полос для общественного транспорта осуществляется в рамках масштабной программы по улучшению комфортности и скорости пассажирских перевозок в столице.

«Ко Дню Киева мы планируем реализовать пилотный проект по организации отдельных полос для общественного транспорта. Такие полосы появятся сразу в нескольких районах города. Если этот проект окажется удачным и результативным, мы сможем быстро распространить его на весь Киев», – сказал председатель КГГА.

По его словам, отдельные полосы предварительно могут быть обустроены в Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах. В пилотный проект войдут улицы и проспекты, по которым ежедневно курсирует наибольшее количество крупногабаритных троллейбусов и автобусов.

Кроме того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование таких полос, Верховная Рада Украины приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, штраф за парковку и заезд на специальную полосу общественного транспорта частных автомобилей увеличен до 510-680 гривен. Новые правила вступят в действие после подписания Президентом Украины и официального обнародования, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Также Киев будет инициировать перед Верховной Радой возобновление принудительной эвакуации незаконно припаркованных автомобилей, в частности, оставленных на специальных полосах общественного транспорта.

По данным КГГА, ранее в столице такие полосы были отведены на улицах Саксаганского, Жилянской, Горького и Большой Васильковской. Их бесперебойной работе в настоящее время мешают незаконно припаркованные автомобили.