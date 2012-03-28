ЮЖД начала испытания электропоезда «Хюндай»

Южная железная дорога (ЮЖД) начала испытания первого поставленного электропоезда «Хюндай».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в начале недели в Харьков прибыл вагон-лаборатория Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта, который примет участие в испытаниях электропоезда.

В течение 35 дней железнодорожники поведут весь перечень необходимых практических испытаний состава. В частности, для ходовых тормозных испытаний «Хюндай» будет загружаться песком до полной грузоподъемности – 116,2 тонны (понадобится 2324 мешка по 50 кг каждый).

Начальник ЮЖД Виктор Остапчук отметил высокое качество электропоездов, произведенных фирмой «Хюндай».

«Уже первые пробные поездки на путях станции Харьков-Сортировочный и участке Харьков - Золочев показали, что «Хюндай» по сравнению с ныне эксплуатируемым в Украине подвижным составом - это поезд четвертого или пятого поколения, поезд будущего. Сейчас он проходит все необходимые испытания, как того требует порядок сертификации нового подвижного состава в Украине. Хотя, к примеру, относительно вибрации, плавности хода, уровня шума сразу можно ставить оценку «отлично с плюсом». Жесткая сцепка, вторичное рессорное подвешивание, межвагонные герметичные суфле, – все эти конструкционные особенности «Хюндая» работают на комфорт пассажиров, на порядок повышают плавность хода и шумоизоляцию», - отметил начальник ЮЖД.

Справка УНИАН. Первый электропоезд «Хюндай» прибыл в Харьков 16 марта, второй – 17 марта. Следующие два электропоезд прибудут на Южную дорогу в середине апреля.