В Европе договорились о дальнейшем снижении тарифов на услуги роуминга

Брюссель. Представители Европейского парламента, Совета ЕС и Еврокомиссии договорились о дальнейших шагах, направленных на уменьшение стоимости услуг роуминга в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующее решение было принято сегодня.

“Эти правила приведут к структурному и долговременному решению проблемы высоких цен использования мобильных телефонов и других приборов во время путешествий в ЕС. Европейский парламент собирается одобрить это соглашение в мае 2012 года, а Совет – в июне, чтобы новые правила вступили в силу с 1 июля 2012 года”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Новые правила, в частности, предусматривают возможность для потребителей, начиная с 1 июля 2014 года, заключать отдельный контракт на услуги роуминга с другими провайдерами, а не с тем, с которым заключен контракт на внутренние услуги мобильной связи. При этом номер абонента в роуминге при заключении контракта с другим поставщиком услуг не будет меняться, а при пересечении границы телефон будет переключаться на сеть поставщика услуг роуминга автоматически.

Кроме того, новые правила предусматривают возможность виртуальным операторам связи, которые не имеют собственных сетей, получать доступ к сетям других операторов по регулируемой оптовой цене. По мнению представителей органов власти ЕС, это также будет содействовать развитию конкуренции на рынке мобильной связи, а следовательно – уменьшению стоимости услуг, в том числе в роуминге.

Кроме того, новые правила предусматривают предоставление возможности владельцам смартфонов и других устройств, дающих выход в Интернет, самостоятельно выбирать сеть, к которой хотят присоединиться во время пребывания в роуминге.

Руководители ЕС также решили установить новые максимальные цены на услуги роуминга з 1 июля 2012 года.

Так, с июля 2012 года максимальный тариф на исходящие звонки в роуминге будет 0,29 евро за минуту, на входящие звонки – 0,08 евро, на текстовые сообщения (СМС) – 0,09 евро, на услуги мобильного Интернета – 0,70 евро за мегабайт.

С июля 2013 года максимальный тариф на исходящие звонки в роуминге будет составлять 0,24 евро за минуту, на входящие звонки – 0,07 евро за минуту, на СМС – 0,08 евро, на услуги мобильного Интернета – 0,45 евро за мегабайт.

С июля 2014 года максимальный тариф на исходящие звонки в роуминге будет 0,19 евро за минуту, на входящие звонки – 0,05 евро за минуту, на СМС – 0,06 евро, на услуги мобильного Интернета – 0,20 евро за мегабайт.