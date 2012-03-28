Поезд Днепропетровск-Красноград-Днепропетровск будет курсировать с вокзала Днепропетровск-Главный

16:53, 28 марта 2012
Транспорт/Связь
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Приднепровская железная дорога напоминает своим пассажирам о том, что с 1 апреля 2012 года поезд № 6172/6173, 6174/6175 Днепропетровск-Южный - Красноград - Днепропетровск-Южный будет курсировать сообщением Днепропетровск-Главный - Красноград - Днепропетровск-Главный.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГП «Приднепровская железная дорога». 

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