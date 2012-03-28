УЗ объявила конкурс на отбор компании для питания пассажиров десяти Hyundai
"Укрзализныця" объявила конкурс на отбор компании для предоставления кейтеринговых услуг (организация питания) пассажирам 10 скоростных электропоездов Hyundai. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре "Укрзализныци".
В частности, речь идет об организации питания пассажиров во время путешествия с возможностью пополнения запасов на станциях Киев, Донецк, Харьков, Львов, Днепропетровск.
В составе межрегионального электропоезда Hyundai находится один вагон с буфетом, оснащенный холодильником, конвенционным духовым шкафом, мойкой для рук, помещением для сохранности продуктов и двумя сервисными тележками.
В помещении буфета не будет столиков и стульев, ведь потребление продуктов пассажирами предусматривается на своем месте, как в самолетах.
Компания, которая будет обслуживать пассажиров питанием, должна в течение одного рейса накормить 579 человек. Предусмотрено, что пассажирам первого и второго классов будут предоставляться ланч-боксы, для второго класса также предусмотрен эконом-ланч.
«В "Укрзализныце" уверены, что для улучшения уровня обслуживания пассажиров в сферу организации питания в поездах должна прийти специализированная компания, которая имеет технические возможности и опыт общественного питания», - подчеркивается в сообщении пресс-центра.