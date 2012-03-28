Владелец судна Kowissa надеется на объективное решение апелляционного суда

Панамская компания Kowissa AG надеется на объективное решение апелляционного суда по делу о задержании под арестом принадлежащего ей судна Kowissa в Керченском порту.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель компании Kowissa AG Игорь Петросенко.

По его словам, заседание суда должно состояться 29 марта.

И.Петросенко сообщил, что судно Kowissa было приобретено компаний Kowissa AG в 2010 году у украинской компании «Морской стандарт». Для оформления сделки купли-продажи судно было выведено из территориальных вод Украины, при этом на такой выход были получены все необходимые документы таможенных органов.

«Руководство Государственного таможенного комитета и руководство Крымской таможни дали разрешение. В ноябре-декабре 2010 года судно было оформлено в режиме транзита и выведено на территорию Керченского пролива. Через неделю судно опять было заведено в порт Керчь и капитально отремонтировано на Керченском судоремонтном заводе», - сказал он.

После ремонта судно начало осуществлять деятельность в сфере торгового мореплавания в акватории Керченского пролива, однако, по словам И.Петросенко, в 2011 году Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту контрабанды, так как, по их мнению, сделка купли-продажи судна со стороны панамской компании была проведена неуполномоченными лицами.

«15 декабря 2011 года силами Погранслужбы Украины и СБУ на основании вынесенного за день до этого постановления суда о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды на судно были высажены оперативные работники СБУ и Погранслужбы, которые заявили о том, что данное судно является предметом контрабанды. В принудительном порядке судно было отбуксировано в порт Керчь. Основанием для ареста судна явилось то, что на судне, по их словам, отсутствовали надлежащие судовые документы. Крымская таможня заявила, что в 2010 году переоформление судна осуществлялось без ее разрешения. Было возбуждено уголовное дело и судно было признано вещественным доказательством», - сказал он.

10 февраля 2012 года на основании протокола о нарушении таможенных правил суд принял решение о конфискации судна в пользу государства Украина.

«Я подал апелляционную жалобу, обжаловал все эти действия. Завтра состоится наиболее важное заседание суда апелляционной инстанции, решение которого невозможно обжаловать. Если судно будет конфисковано, Украина приобретет славу, сравнимую с сомалийскими пиратами, когда иностранное судно отнимается вследствие последовательных и согласованных действий Пограничной службы, СБУ, таможни и прокуратуры. В таком положении могут оказаться многие другие судовладельцы», - сказал представитель компании Kowissa AG И.Петросенко.