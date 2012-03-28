В Испании более тысячи железнодорожных и авиарейсов отменены из-за забастовки

Всеобщая забастовка, которая пройдет в Испании в четверг, 29 марта, привела к отмене более 600 железнодорожных и 488 авиарейсов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанские СМИ, всеобщая забастовка проводится по призыву ведущих профсоюзов Испании - Всеобщего союза трудящихся (UGT) и Рабочих комиссий (CCOO) против принятой новым правительством Мариано Рахоя трудовой реформы и сокращения социальных программ.

Авиакомпания Iberia из 342 рейсов, запланированных на четверг, отменила 222 рейса, Air Nostrum - 202 рейса, Europa - 64 рейса.

Государственная железнодорожная компания Renfe официально объявила об отмене более 600 рейсов дальнего и среднего направления.

На сайтах авиакомпаний и Renfe пассажирам предлагается обменять билеты на более поздние сроки или получить обратно деньги.

Испанские власти объявили сегодня об усилении мер безопасности в день проведения всеобщей забастовки. В Мадрид дополнительно переброшено более тысячи полицейских из спецподразделений по борьбе с массовыми беспорядками. Из них создаются подвижные отряды быстрого реагирования в составе 50 человек, которые будут оперативно выезжать в места столкновений манифестантов с полицией.