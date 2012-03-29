«Укрзализныця» планирует повысить должностные оклады на 19%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в 2012 году повысить тарифные ставки и должностные оклады на 19,1%.

Как говорится в сообщении пресс-службы «Укрзализныци» со ссылкой на заместителя генерального директора «Укрзализныци» Сергея Болоболина, это предусмотрено проектом финансового плана железных дорог Украины на 2012 год.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что в 2012 году Госадминистрация намерена оптимизировать эксплуатационные расходы, в частности, за счет сокращения количества малозаполненных поездов.

По словам С. Болоболина, высвобожденные при отмене поездов работники бесплатно пройдут курсы переквалификации, и им обязательно будут предложены другие рабочие места в железнодорожной отрасли.

Кроме того, «Укрзализныця» напоминает, что убытки от пассажирских железнодорожных перевозок в 2011 году составили 6 млрд грн.