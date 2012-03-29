Балога написал Азарову о неудовлетворительном уровне безопасности киевского метро

Министерство чрезвычайных ситуаций обеспокоено состоянием обеспечения пожарной и техногенной безопасности на объектах Киевского метрополитена и готовности предприятия реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Об этом говорится в письме министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги в Кабинет министров со ссылкой на информацию, предоставленную Государственной инспекцией техногенной безопасности, сообщает пресс-служба МЧС.

Особую тревогу в ведомстве вызывает состояние подземных сооружений метрополитена, подтверждением чего является пожар, который произошел 14 марта на платформе станции метро "Осокорки".

В.Балога отмечает, что на предприятии длительное время не выполняются несколько целевых программ Киевской городской госадминистрации, направленных на усиление противопожарной защиты объектов. Практически не финансируются мероприятия по повышению пожарной безопасности кабельных сетей. Также нуждаются в ревизии и модернизации системы автоматической защиты на большинстве станций метрополитена и системы дымоудаления воздуха из перегонных тоннелей и станционных сооружений.

В письме отмечается, что метрополитен не оборудован системами раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае опасности. Кроме того, администрация предприятия не уделяет надлежащего внимания обеспечению работников метрополитена индивидуальными средствами химической защиты.

Учитывая вышеизложенное, Министерство чрезвычайных ситуаций предлагает Кабинету министров обязать предприятие безотлагательно привести объекты в надлежащее противопожарное состояние. А также поручить Министерству инфраструктуры внести изменения в Государственные строительные нормы и сделать обязательным оборудование платформ и тоннелей метрополитена системами автоматической пожарной сигнализации, системами раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае опасности.

Кроме того, МЧС просит прописать в соответствующих требованиях необходимость использования на объектах метрополитена светильников с плафонами или рассеивателями, изготовленными из негорючих материалов.