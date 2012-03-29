"АэроСвит" включил в летнее расписание полетов маршруты под Евро-2012

Авиакомпания "АэроСвит" ввела расписание полетов на период с 25 марта по 27 октября 2012 года, которое сформировано с учетом повышенного спроса на авиаперевозки во время подготовки и проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 4 городах Украины.

Как говорится в сообщении компании, в частности, «АэроСвит» планирует в апреле-июне поэтапное освоение воздушных маршрутов из Киева в Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Караганду и Сочи в связи с ростом спроса на прямые и транзитные (через Киев) перелеты из этих городов.

Кроме того, в летний период «АэроСвит» возобновит ряд сезонных маршрутов из Киева, в частности в Салоники, Штутгарт, Дюссельдорф, Бишкек, Новосибирск, Нижневартовск, Краснодар и другие пункты маршрутной сети "АэроСвита".

Также авиакомпания возобновит собственные полеты на линиях Киев-Копенгаген, Киев-Лондон и на маршрутах в пределах Украины, которые ранее "АэроСвит" обслуживал как маркетинговый перевозчик в рамках код-шеринговых соглашений с компаниями-партнерами.

Кроме того, "АэроСвит" летом 2012 года расширит географию доставки пассажиров в Крым, добавив к традиционным маршрутам (Симферополь-Тель-Авив, Симферополь-Москва, Симферополь-Стамбул и Симферополь-Калининград) с начала июня 2012 года маршруты в Ереван, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В то же время, летом 2012 годы «АэросВит» из-за сезонных колебаний спроса приостановит эксплуатацию линий Киев-Коломбо и Киев-Хошимин, сократит количество рейсов в Бангкок и на некоторых среднемагистральных направлениях.

Вместе с тем, компания повысит частотность полетов из столицы Украины в Нью-Йорк, Варшаву, Вильнюс, Ларнаку, Санкт-Петербург, Тбилиси и другие города.

«Выход на новые рынки и повышение интенсивности полетов станут возможны благодаря перераспределению компанией провозных емкостей, пополнению флота самолетами новой генерации Boeing 737-800, а также углублению коммерческого сотрудничества с иностранными и украинскими авиаперевозчиками», - говорится в сообщении компании.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

В рамках программы обновления узкофюзеляжного флота «АэроСвит» приобретет у компании Boeing 11 самолетов Next Generation 737, первые два из которых будут получены до мая 2012 года.