АМКУ рекомендовал ОЖД и ПЖД пересмотреть стоимость постельного белья

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал госпредприятиям «Одесская железная дорога» и «Приднепровская железная дорога» привести к экономически обоснованному уровню тарифы на услуги по предоставлению пассажирам в пользование комплектов постельного белья в вагонах поездов.

Как говорится в сообщении АМКУ, размещенном на сайте ведомства, железные дороги применяют завышенную рентабельность и себестоимость этих услуг. В частности, в период 2007-2010 годов рентабельность железных дорог от предоставления указанных услуг составила в среднем 42-61%.

«Такие действия предприятий привели к взиманию с пассажиров завышенной платы», - говорится в сообщении АМКУ.

О результатах рассмотрения рекомендаций ОЖД и ПЖД должны сообщить в АМКУ в месячный срок.

Напомним, ранее АМКУ рекомендовал Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) и Южной железной дороге (ЮЖД) пересмотреть стоимость услуг по предоставлению пассажирам в пользование комплектов постельного белья в вагонах поездов.