На завершение работ для запуска скоростных поездов УЗ направит 440 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в течение апреля 2012 года завершить путевые работы для запуска скоростных поездов, направив на это 440 млн грн.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», основные работы будут выполняться на направлениях Киев-Гребенка-Лозовая-Донецк и Киев-Коростень-Здолбунов-Львов.

В частности, на направлении Киев-Львов будет модернизировано 20,2 км пути, на направлении Киев-Донецк - 6,9 км. Стоимость этих работ составит 105 млн грн.

Кроме того, к проведению в Украине Евро-2012 на 88,9 км пути будет проведен комплексно-оздоровительный ремонт, на 97,3 км пути - средний ремонт. Также 35 комплектов стрелочных переводов будут заменены на новые и 45 комплектов - отремонтируют.

На направлениях курсирования скоростных поездов будет введено в эксплуатацию 41 переезд с дежурным.

Также «Укрзализныця» проведет работы по реконструкции 50 низких пассажирских платформ.

«Сложность выполнения ремонтных работ по подготовке путевой инфраструктуры состоит в том, что все работы выполняются на направлениях интенсивного движения как грузовых, так и пассажирских поездов с минимальным их отклонением на другие направления», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Поезда будут курсировать со скоростью до 160 км в час.

Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10 межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» - на закупку 2 межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.

В 2011 году для внедрения скоростного движения пассажирских поездов «Укрзализныця» модернизировала 346,5 км пути.