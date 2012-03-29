Киев ищет финансового консультанта для проекта строительства метро на Троещину

Киев проводит конкурс по выбору финансового консультанта для проекта строительства четвертой линии метрополитена в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко в ходе Киевского инвестиционного форума.

«Мы сейчас объявили конкурс на поиск финансового консультанта, который должен разработать и уточнить данный проект, провести общественное обсуждение», - сказал он.

По словам Р.Крамаренко, также будет определена стоимость строительства и принято решение, будет ли прокладываться наземная или подземная линия на одном из участков.

Заказчиком проведения конкурса выступает компания «Киевсистемменеджмент», заявки принимаются до 17 апреля этого года.

Зампредседателя КГГА добавил, что заявки на участие в конкурсе поступают из России, Франции, США и Германии.

Р.Крамаренко уточнил, что планируется привлечь инвестора для строительства, закупки оборудования и оперативного управления процессом. В свою очередь город оставляет за собой формирование тарифов, предоставление земельных участков под строительство и контроль над выполнением инвестором своих обязательств.

Как сообщал УНИАН, стоимость строительства четвертой линии столичного метрополитена ориентировочно составляет 11 млрд 212 млн грн, из которых на строительство первого участка нужны 6 млрд 972 млн грн, второго – 4 млрд 239 млн грн. Линия будет состоять из двух участков: участки от станции «Глыбочицкая» до станции “Радужная” с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина и участки от станции «Улица Милославская» до станции «Проспект Ватутина». Предусматривается строительство 12 станций с двумя пересадочными узлами. Пассажиропоток на данной линии оценивается в 40,8 тыс. пассажиров в час. Сроки строительства — с 2012 до 2017 года.