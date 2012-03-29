Проезд в киевском метро может подорожать со следующего года

В этом году тариф на проезд в столичном метро не будет повышаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов в интервью журналистам.

Вопрос был поднят в связи с тем, что на Первый инвестиционный форум Киева был вынесен проект строительства четвертой линии ветки метро - на Троещину, и одним из рисков реализации этого проекта называлась низкая прибыльность метрополитена, в частности, из-за низкой стоимости проезда.

По словам А.Попова, проект строительства четвертой ветки метро никоим образом не меняет по отношению к киевлянам те условия пользования метрополитеном, которые они сегодня имеют. “Инвестиции в этот проект не означает автоматическое повышение цены", - подчеркнул председатель КГГА.

Вместе с тем он отметил, что “безусловно, придет время, и мы будем говорить о реально объективной реальности – об увеличении цен на проезд в метрополитене”.

А.Попов обратил внимание на то, что ежегодно увеличивается цена на электроэнергию, увеличивается фонд заработной платы, необходимо вкладывать средства в поддержку всей инженерной инфраструктуры. "Это все затратные механизмы. Сегодня мы все это дотируем из городского бюджета. Если у нас будет возможность и дальше это делать, безусловно, мы не будем поднимать вопрос о повышении цен. Но жизнь показывает, что этот процесс происходит поэтапно. В этом году такого (повышения тарифа за проезд – УНИАН) не произойдет, а в следующих – поживем – увидим", - сказал председатель КГГА.

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