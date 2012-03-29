PKP Intercity снижает цены на билеты из Кракова и Варшавы до Гданьска на 40-50%

Варшава. Польская компания PKP Intercity с апреля текущего года снижает цены на билеты на свои поезда из Кракова и Варшавы до находящегося на побережье Балтийского моря Гданьска на около 40-50%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании, объяснив скидку желанием компенсировать пассажирам неудобства, связанные с ремонтом железнодорожных путей на этом направлении.

Крупнейшая в Польше по пассажирским перевозкам на дальних расстояниях PKP Intercity отметила, что билет на линии Варшава-Гданьск-Варшава будет стоить от около 16 до 24 евро (по текущему курсу 1EUR=4,2 PLN) в зависимости от класса вагона.

Скидка к ранее действующим ценам составит 48 и 41%, соответственно.

Поездка PKP Intercity из Кракова до Гданьска обойдется 18 евро во втором классе и 26 евро в первом, что на 47 и 39% меньше.

«Несмотря на то, что цена будет значительно меньше, поезда (на этом направлении) дальше будут укомплектовываться вагонами самого высокого класса», - отметила пресс-служба.

Компания также отметила, что поездка с Кракова до Гданьска автомобилем обойдется в 105 евро, а с Варшавы - более 65 евро.

Как сообщал УНИАН, проезд между крупнейшими городами в Польше обычно стоит от около 10 до 40 евро в зависимости от компании-перевозчика, типа поезда и класса вагона.

Поезда PKP Intercity, которые курсируют под брендом Express Intercity, Express и TLK, как правило, ездят быстрее, чем поезда его главного конкурента - компании Przewozy Regionalne.

В то же время билеты работающей под брендом ІnterRegio компании PR стоят дешевле.