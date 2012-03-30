«РЖД» разработала концепцию перевозки болельщиков во время Евро-2012

Москва. ОАО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») разработало концепцию перевозки болельщиков во время проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Польше и в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «РЖД», вице-президент ОАО "РЖД" - генеральный директор ОАО «ФПК» Михаил Акулов сказал, что 13 апреля 2012 года компания планирует подписать четырехсторонний меморандум о взаимодействии железнодорожных перевозчиков России, Польши, Украины и Беларуси по организации транспортного обеспечения Евро-2012.

ОАО "ФПК" планирует не только назначать дополнительные поезда в сообщении с Польшей, но и использовать возможности польского пассажирского железнодорожного перевозчика PKP Intercity для достижения максимально возможного объема перевозок между Россией и Польшей, учитывая тот факт, что основные матчи сборной РФ пройдут именно на территории Польши.

Достигнутая договоренность с PKP Intercity позволит доставлять пассажиров до станций назначения на территории Польши с пересадками в Тересполе или Бресте. Такая технология перевозки с пересадкой даст возможность максимально эффективно использовать подвижной состав обеих стран, не теряя времени на перестановку поезда с европейской колеи на российскую, и обеспечить ежедневно перевозку до 5 тыс. пассажиров.

Как сообщил М.Акулов, для сокращения времени в пути необходимо также применять особую технологию паспортного и таможенного контроля пассажиров, въезжающих на территории Польши и обратно на территорию России с целью минимизации времени на эти процедуры

«Мы написали обращение в таможенные и пограничные органы с тем, чтобы была реализована та технология, по которой достигнута договоренность между федеральными органами исполнительной власти России и Украины, что поезда, уходящие из страны отправления, не досматриваются в таможенном состоянии, осуществляется только паспортный контроль, а остальные операции проходят на стороне государства, которая принимает этот поезда. Это даст нам возможность сократить почти в 3 раза нынешнее время стоянки поезда на границе и увеличить возможности инфраструктуры по пропуску поездов», - сказал М.Акулов.