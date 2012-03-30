«Белавиа»: переговоры с Россией о программе авиаполетов еще продолжаются

Минск. Беларусь и Россия продолжат сегодня переговоры о программе авиаполетов между двумя странами, документ по итогам переговоров пока не подписан.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил заместитель генерального директора национальной авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

«Говорить о том, что стороны подтвердили программу авиаполетов, преждевременно, и любые комментарии могут появляться только после подписания соответствующего документа. На каком основании Минтранс РФ опубликовал такую новость – неизвестно», - цитирует заместителя генерального директора «Белавиа» информационное агентство «Белта».

Напомним, Минтранс России распространил сообщение, что белорусская и российская стороны на состоявшихся 29 марта в Москве переговорах с участием заместителя министра транспорта РФ Валерия ОКУЛОВА и директора Департамента по авиации Республики Беларусь Вадима МЕЛЬНИКА подтвердили программу авиаполетов между странами до 10 мая.

Справка УНИАН. 26 марта Росавиация в одностороннем порядке отозвала выданное ранее и действовавшее до 30 марта 2012 года разрешение авиакомпании «Белавиа» на выполнение регулярных полетов по маршруту Минск-Москва. В этот же день на экстренной пресс-конференции замдиректора «Белавиа» И. Чергинец сообщил, что проблема возникла в связи с желанием российской стороны нарушить паритет и выполнять пять рейсов в день вместо четырех. Однако, отметил он, есть соглашение между правительствами Беларуси и России от 1997 года, которое предусматривает коммерческий паритет в авиасообщении между Минском и Москвой.

В результате телефонных консультаций в понедельник стороны договорились возобновить авиарейсы по маршруту Минск-Москва до 29 марта и провести в четверг переговоры.

Министерство транспорта РФ, в свою очередь, считает, что соглашение о воздушном сообщении между Россией и Беларусью не отвечает соглашению об общеэкономическом пространстве и не соответствует нормам Таможенного союза.

Гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров также 27 марта заявил, что белорусская сторона считает неприемлемыми условия, диктуемые Россией.

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