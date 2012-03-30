ПЖД планирует до июня завершить реконструкцию станции Павлоград-1

Приднепровская железная дорога (ПЖД) намерена к 1 июня 2012 г. завершить реконструкцию станции Павлоград-1.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Всего на реконструкцию станции Павлоград-1 магистраль планирует использовать около 11,2 млн грн.

На данный момент выполнены работы на сумму 4,823 млн грн. В частности, полностью демонтирована платформа между 1-м и 2- м путями восточной стороны станции. Ведутся ремонтные работы кровли и фасада вокзала Павлоград-1, продолжается реконструкция береговых платформ 1-го пути восточной и западной сторон, платформы между 2-м и 3-м путями западной стороны. Уже выполнены значительные объемы работ по реконструкции привокзальной площади.

В мае работники ПЖД отремонтируют внутренние помещения самого вокзала Павлоград-1.