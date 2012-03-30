ВОЛЯ включает в свои пакеты новый украинский канал Ukrainian Fashion

Компания ВОЛЯ, ведущий украинский провайдер кабельного телевидения и Интернет, с 1 апреля 2012 года добавляет в Киеве в свои пакеты новый украинский канал Ukrainian Fashion.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда.

Ukrainian fashion — это канал о модном стиле жизни украинских и зарубежных звезд. На канале представлены программы о личной и публичной жизни украинского бомонда, советы в области стильной модной жизни, все новые тренды украинской и мировой моды.

Канал Ukrainian Fashion будет доступен в пакетах «Україна і світ» и «Всесвіт». Абоненты ВОЛИ в Киеве смогут найти канал на частоте 482 МГц на месте Test 6.

А.Сигда также сообщила, что в период с апреля и до конца мая будет доступен в режиме промо-просмотра уникальный канал классической музыки и джаза MEZZO для подписчиков базового пакета «Україна і світ» в Киеве и Львове (в указанных городах данный канал доступен на постоянной основе в пакетах «Меломан» и «Всесвіт»).

На канале MEZZO транслируются классическая музыка, оперы, танцы, джаз и музыка мира. Здесь абоненты могут также ознакомиться с биографиями композиторов и исполнителей, историей музыки и танца, с архивами, посмотреть фестивали и международные события.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.