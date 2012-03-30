Украина и РФ реализуют Протокол о признании результатов таможенного контроля

Государственная таможенная служба Украины и Федеральная таможенная служба России начали реализацию Протокола о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Игорь Калетник.

«Речь идет о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля. Конечно, не всех. Каждый действует в рамках законодательства своей страны. Например, если российская таможня проведет сканирование какого-либо транспортного средства и будет соответствующий акт, мы будем его принимать, и украинская таможня соответствующего контроля в таком же виде проводить не будет, и наоборот», - сказал И.Калетник.

По его мнению, выполнение протокола позволит избежать дублирования функций и ускорит прохождение границы.

По словам И.Калетника, продолжается работа по введению совместного таможенного контроля на украинско-российской границе, в частности, уже отработана экспериментальная технологическая схема совместного контроля в пункте пропуска «Куйбышево – Дяково».

И.Калетник подчеркнул, что таможни Украины и России прилагают усилия для того, чтобы в рамках действующего законодательства как можно больше упростить контрольные процедуры на границе.