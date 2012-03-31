В Донецкой области необходимо заменить 12 тыс. дорожных знаков – начальник ГУ МВД

В Донецкой области на сегодняшний день необходимо заменить 12 тыс. дорожных знаков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Виктор Дубовик, выступая на последней сессии облсовета

По его словам, в настоящее время в регионе «необходимо установить и заменить свыше 12 тыс. дорожных знаков, построить 21 и реконструировать 131 светофорный объект, установить и заменить 82 устройства принудительного снижения скорости движения типа «лежачий полицейский». В зарегистрированных 85-ти местах концентрации ДТП необходимо ликвидировать 140 кв. метров ямочности дорожного покрытия, на 9 участках улиц отремонтировать внешнее электроосвещение, установить 2,9 тыс. метров пешеходного ограждения.

В.Дубовик подчеркнул, что задача обеспечения безопасности дорожного движения касается не только Госавтоинспекции, нужен комплексный подход к решению проблемы и со стороны органов местного самоуправления, и других заинтересованных ведомств.

Он отметил, что владельцами улично-дорожной сети внедрение запланированных мероприятий по организации дорожного движения осуществляется крайне низкими темпами, что способствует возникновению опасных для дорожного движения условий и росту уровня аварийности.

В.Дубовик констатировал, что подразделениями ГАИ в органы местной власти уже в текущем году было направлено 88 информаций, владельцам дорог выдано 136 предписаний и 210 представлений.

«Однако, как и ранее, в ряде городов и районов области: Селидово, Константиновка, Великоновоселовка, Тельманово, Першотравневое, органы местного самоуправления на вопросы организации дорожного движения смотрят как на второстепенные и решения по ним принимаются по «остаточному принципу», - акцентировал начальник областной милиции.