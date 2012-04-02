С воздушными судами Украины за 2 мес. 2012 г. произошло 15 событий и инцидентов

В январе-феврале 2012 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 15 авиационных событий и инцидентов, в том числе один серьезный инцидент.

Как говорится в сообщении Государственной авиационной службы, переданном агентству УНИАН, в течение февраля 2012 года с воздушными судами Украины произошло 10 инцидентов, с гражданскими воздушными судами иностранных авиакомпаний на территории Украины в феврале произошло 4 инцидента.

В частности, в феврале 2012 года инциденты произошли 2 февраля при выполнении рейса по маршруту Одесса-Чорлу на самолете Ан-12БК авиакомпании «Меридиан», 9 февраля при выполнении рейса по маршруту Жуляны-Донецк на самолете Raytheon-Premier авиакомпании «Бизнес Джет Тревел», 9 февраля при выполнении рейса по маршруту Днепропетровск-Киев на самолете Cessna CE 525B авиакомпании «Аэро-Чартер», 10 февраля при выполнении рейса AEW 7704 по маршруту Аливерка-Борисполь на самолете ЕМБ-190 авиакомпании «Роза ветров», 18 февраля при выполнении чартерного рейса по маршруту Заводское - акватория Азовского моря на вертолете Ми-8 авиакомпании «Универсал-Авиа», 19 февраля при выполнении рейса AEW 216 по маршруту Стокгольм-Борисполь на самолете Б-737 авиакомпании «АэроСвит», 20 февраля при выполнении рейса по маршруту Шарджа-Кандагар на самолете Ан-124-100 авиакомпании «Максимус Эйрлайнз», 24 февраля при выполнении рейса по маршруту Кисангани-Гома на самолете Ан-24РВ авиакомпании «Урга», 27 февраля при выполнении рейса по маршруту Ярилгач-Вежа на вертолете Ми-8 авиакомпании «Марс-РК».

Справка УНИАН. В 2011 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 105 авиационных событий и инцидентов, в том числе три катастрофы, одна авария и четыре серьезных инцидента.

В 2010 году с гражданскими воздушными судами произошло 112 авиационных событий и инцидентов, в том числе одна катастрофа, четыре аварии, пять серьезных инцидентов. В авиационных событиях с гражданскими воздушными судами Украины в 2010 году погиб один человек.