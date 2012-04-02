Первые десять киевских трамваев выйдут на маршруты ко Дню города.

Как сообщает пресс-службы Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил председатель КГГА Александр Попов.

«Ко Дню города на линии выйдут первые киевские трамваи. А уже концу года их будет несколько десятков. Важно, что у нас есть источник финансирования этой программы, на ее реализацию работают столичные предприятия. А поэтому мы очень заинтересованы, чтобы данный проект имел продолжение не только в следующем году, но и получил более широкое развитие. Ведь таким образом мы в то же время решаем две проблемы – улучшаем качество перевозок и создаем новые рабочие места», – сказал А.Попов.

Как отмечается в сообщении, при изготовлении киевского трамвая применен принцип оптимального соотношения цены и качества комплектующих. Сейчас продолжается налаживание серийного производства первых столичных вагонов. Уже полностью изготовлены 2 трамвая. К началу июля будет изготовлено еще 4.

В то же время, столичный трамвайный парк пополнится новым подвижным составом уже к Пасхе. В этом месяце на линию скоростного трамвая выйдут сразу 9 единиц электротранспорта: - 2 трамвайных вагона типа К-1, соединенные в поезд производства «Татра Юг»; 3 трехсекционных трамвайных поезда типа К-1М8 производства «Татра Юг»; 2 трехсекционных трамвайных поезда типа К3R-N производства «КЗЭТ»; 2 трамвайных вагона с частично низким уровнем пола типа Т-3UA-3, изготовленные на производственных площадях КП «Киевпасстранс».

В КГГА информируют, что Программой социально-экономического развития на 2012 г. для КП «Киевпасстранс» предусмотрено из государственного бюджета 10 млн. грн., и столько же из городского бюджета для закупки 4-х одинарных трамваев с частично низким уровнем пола. Планируется также приобрести и самые современные трехсекционные трамвайные поезда длиной свыше 25 м, с долей низкого пола свыше 80% и одинарные трамвайные вагоне с частично низким уровнем пола длиной свыше 15 м.

Прорабатывается вопрос приобретения еще 19 трамвайных вагонов с частично низким уровнем пола, в том числе и для новой трамвайной линии на жилом массиве Троещина (от ул. Милославской до пересадочного узла на городскую кольцевую электричку) за средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.