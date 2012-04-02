Следствие назвало возможные причины авиакатастрофы под Тюменью

Москва. Авиакатастрофа под Тюменью могла произойти из-за ошибки пилотирования или неисправности.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В качестве приоритетных версий следствие предварительно рассматривает техническую неисправность самолета, ошибку наземных служб, либо ошибки пилотирования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по характеру разрушений воздушного судна следствие исключает версию террористического акта.

В связи с тем, что самолет упал недалеко от населенного пункта, следствием устанавливаются очевидцы происшествия. Следователи работают с выжившими, чьё состояние здоровья позволяет давать показания. В аэропорту изымается техническая и предполетная документация.

По данным следствия в авиакатастрофе выжили 12 пассажиров, тела 31 погибшего в настоящее время извлекаются из самолета, их личности устанавливаются. Также известно, что авиакомпанией «Utair» на этот рейс было продано 40 билетов, однако один из пассажиров к месту вылета не прибыл, фамилия его установлена, это житель Ханты-Мансийского автономного округа. Среди пассажиров несовершеннолетних не было.