З повітряними судами України за 2 міс. 2012 сталося 15 подій та інцидентів

У січні-лютому 2012 року з повітряними судами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 15 авіаційних подій та інцидентів, у тому числі один серйозний інцидент.

Як йдеться в повідомленні Державної авіаційної служби, переданому агентству УНІАН, протягом лютого 2012 року з повітряними судами України сталося 10 інцидентів, з цивільними повітряними суднами іноземних авіакомпаній на території України в лютому відбулося 4 інциденти.

Зокрема, в лютому 2012 року інциденти сталися 2 лютого під час виконання рейсу за маршрутом Одеса-Чорлу на літаку Ан-12БК авіакомпанії «Меридіан», 9 лютого під час виконання рейсу за маршрутом Жуляни-Донецьк на літаку Raytheon-Premier авіакомпанії «Бізнес Джет Тревел» , 9 лютого під час виконання рейсу за маршрутом Дніпропетровськ-Київ на літаку Cessna CE 525B авіакомпанії «Аеро-Чартер», 10 лютого під час виконання рейсу AEW 7704 за маршрутом Аліверка-Бориспіль на літаку ЕМБ-190 авіакомпанії «Роза вітрів», 18 лютого під час виконання чартерного рейсу за маршрутом Заводське - акваторія Азовського моря на вертольоті Мі-8 авіакомпанії «Універсал-Авіа», 19 лютого під час виконання рейсу AEW 216 за маршрутом Стокгольм-Бориспіль на літаку Б-737 авіакомпанії «АероСвіт», 20 лютого під час виконання рейсу за маршрутом Шарджа-Кандагар на літаку Ан-124-100 авіакомпанії «Максимус Ейрлайнз», 24 лютого під час виконання рейсу за маршрутом Кісангані-Гома на літаку Ан-24РВ авіакомпанії «Урга», 27 лютого під час виконання рейсу за маршрутом Ярилгач-Вежа на вертольоті Мі-8 авіакомпанії «Марс-РК».

Довідка УНІАН. У 2011 році з повітряними судами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, відбулося 105 авіаційних подій та інцидентів, у тому числі три катастрофи, одна аварія і чотири серйозні інциденти.

У 2010 році з цивільними повітряними суднами сталося 112 авіаційних подій та інцидентів, у тому числі одна катастрофа, чотири аварії, п'ять серйозних інцидентів. В авіаційних подіях з цивільними повітряними суднами України в 2010 році загинула одна людина.