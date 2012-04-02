Стоимость проезда на новом скоростном поезде Харьков-Киев составит от 76 до 295 грн

Стоимость проезда на новом скоростном поезде №161/162 производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) по маршруту Харьков-Киев составит от 76 до 295 грн в зависимости от класса вагона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги (ЮЖД), в частности, стоимость билета в вагонах №1 и №9 на места с 52-го по 60-е (всего 16 VIP-мест) составит 295,42 грн.

Стоимость билетов в вагонах №1 и №9 на места с 1-го по 51-е, а также на все места в вагонах №2 и №8 (всего 232 места) составит 273,99 грн.

Стоимость билета на все места в вагонах №3, №4, №7, а также на места с 1-го по 82-е вагона №5 (всего 364 мест) составит 143 грн 85 коп., на все места вагона №6 (всего 112 мест) - 111 грн 51 коп.

Стоимость билетов на места 83 и 84 в вагоне №5 (2 места), предназначенные для перевозки инвалидов-колясочников, составит 76 грн.

По информации ЮЖД, новый скоростной поезд локомотивной тяги производства КВСЗ сегодня, 2 апреля, осуществит первый рейс по маршруту Харьков-Киев.

Поезд рассчитан на движение со скоростью до 160 км/ч и получил категорию фирменного поезда 1-го класса.

Состав сформирован из девяти вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода. Поезд отправляется из Харькова в 7.14 утра, прибывает в Киев в 12.56. Из столицы обратно отправляется в 17.30, а в 23.10 (то есть на 10 минут раньше, чем прежде) прибывает в Харьков.

После запуска в мае текущего года по маршруту Харьков-Киев поезда производства «Хюндай», скоростной крюковский состав будет курсировать по маршруту Харьков- Симферополь.

Также ЮЖД сообщает, что состав первого «Столичного экспресса» №161/162, который курсировал по маршруту Харьков-Киев с 11 июля 2002 года, будет отправлен на ремонт в пассажирское вагонное депо Гребенка, а после обновления он будет использоваться в перевозках во время Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.