На Черниговщине из-за наводнения нарушено транспортное сообщение с 11 селами

В Черниговской области вследствие наводнения нарушено транспортное сообщение с 11 селами. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В связи с подъемом уровня воды в г. Десна прекращено прямое транспортное сообщение с райцентром 4 населенных пунктов Пекаревского сельского совета (проживают свыше 600 жителей) в Сосницком районе. Паромное сообщение не работает, население через Десну переправляется с помощью лодок. Транспортное сообщение с райцентром данных населенных пунктов осуществляется через пгт. Короп.

Хлебобулочные изделия в села Пекаревского сельского совета доставляет Сосницкий хлебокомбинат райпотребсоюза в объезд через Короп через день, а товары первой необходимости и продовольственной группы – раз в неделю Сосницкое потребительское общество райпотребсоюза, а также трое предпринимателей в постоянно действующих магазинах сел Пекарев, Кнуты и Костырев.

В Новгород-Северском из-за начала наводнения на Десне нарушено транспортное сообщение с 4 населенными пунктами – с. Остаповка, с. Красный Маяк, с. Куковицкое, с. Красные Луки, где проживают свыше 170 лиц. Паромное сообщение также не работает. Жителям этих сел разрешено переходить через р. Десна по железнодорожному мосту. Фельдшерско-акушерский пункт в с. Остаповка обеспечен необходимым количеством медикаментов на период весеннего наводнения. Снабжение продуктов питания и товаров первой необходимости жителей с. Остаповка осуществляет частный предприниматель из г. Борзны, который завозит для реализации товары первой необходимости жителям села и один раз в неделю осуществляет выездную торговлю.

Кроме того, в Новгород-Северском районе проводятся работы по монтажу и установлению наплавного моста, который был сорван и отнесен ледоходом в январе на несколько километров вниз по течению. Понтонный мост пока не эксплуатируется. Сообщение населения с райцентром 3 населенных пунктов Биринского сельского совета (с. Бирино, с. Прокоповка, с. Подгорное) осуществляется с помощью лодок, а транспортное - через г. Шостка Сумской области.