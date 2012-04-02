«Укрзализныця» в апреле внедрит новую систему продажи билетов через Интернет

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до конца апреля 2012 года внедрить новую автоматизированную систему продажи пассажирских билетов через сеть Интернет.

Как сообщает Главное управление информационных технологий «Укрзализныци», это будет новый программно-аппаратный комплекс продажи электронных проездных/перевозочных документов в пассажирских перевозках.

Новая система будет иметь комфортный интерфейс для формирования маршрута, а также развитую платежную систему, что позволит гражданам оплатить выбранные проездные документы практически всеми действующими в Украине платежными инструментами безналичных расчетов физических лиц.

«При проектировании архитектуры новой системы специалисты «Укрзализныци» изучили и учли в разработках опыт мировых компаний-перевозчиков, внедривших подобные технологии, в частности, таких как Deutsche Bahn, Lufthansa, TGV», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

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