ВОЛЯ запустила телевидение высокой четкости HDTV в семи городах

Компания ВОЛЯ, ведущий украинский провайдер кабельного телевидения и Интернет, 2 апреля официально запустила телевидение в формате высокой четкости (HDTV) во Львове, Харькове, Полтаве, Сумах, Днепропетровске и Севастополе.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда.

Она отметила, что, с учетом Киева, где HDTV было запущено ранее, абоненты ВОЛИ «уже в семи городах Украины могут пользоваться всеми преимуществами новейшего телевизионного стандарта». До конца 2012 года, по данным А.Сигды, компания планирует предложить телевидение высокой четкости еще в семи городах страны, и общее количество городов, где абоненты смогут пользоваться HDTV, достигнет 14-ти.

Пакет «ВОЛЯ HD», который предлагается в Киеве, Львове, Харькове, Полтаве, Сумах, Днепропетровске и Севастополе, будет включать в себя каналы: National Geographic HD, Nat Geo Wild HD, Viasat History HD/Viasat Nature HD, Outdoor Channel HD, Travel Channel HD, MyZen.TV HD, Fashion One HD, HD Тоніс, а также Футбол HD, который будет запущен одновременно со стартом чемпионата Евро-2012.

Любой новый или же действующий абонент ВОЛИ в этих семи городах в период с апреля до конца мая 2012 года сможет подписаться на пакет «ВОЛЯ HD» и пользоваться им до 3 месяцев без дополнительной оплаты.

В рамках программы лояльности всем абонентам цифрового телевидения в указанных городах, у которых уже имеется необходимое для приема HD-каналов оборудование (САМ-модули), ВОЛЯ также открывает промо-просмотр пакета «ВОЛЯ HD» до конца мая 2012 года. Это позволит оценить преимущества телевидения высокой четкости максимальному числу пользователей услуг компании.

Заказать пакет «ВОЛЯ HD» можно в дополнение к любому цифровому пакету, начиная с базового «Україна і світ». Для того чтобы просматривать телеканалы в HD-качестве, необходимы современный телевизор с поддержкой MPEG-4 и HD-формата со встроенным ТВ-тюнером стандарта DVB-C, приобретенный в компании ВОЛЯ CAM-модуль и карточка условного доступа.

Также с середины апреля абоненты, которые подключат пакет «ВОЛЯ HD», смогут взять в пользование новые HD-тюнеры.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает: информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.