Более 9% зарегистрированных мобильных телефонов в Украине - в «черном списке»

Более 9%, или 10,4 млн зарегистрированных кодов IMEI мобильных телефонов в обобщенной базе данных Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР), находятся в «черном списке» (запрещены к применению в сетях операторов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, в обобщенной базе данных кодов IMEI мобильных телефонов, которую ведет УГЦР, по состоянию на 30 декабря 2011 г., содержалось около 115,5 млн. кодов IMEI, из них: в «белом» списке (разрешены к применению в Украине) находится более 103,8 млн кодов IMEI, в «сером» списке (требуется доказательство законности происхождения) - более 1,2 млн, и в «черном» - более 10,4 млн кодов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году УГЦР ввела в промышленную эксплуатацию вторую и третью очереди автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов на территории Украины (ИСОМТ), в составе которой ведется обощенная база данных. Это, по данным Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), позволило довести долю легально ввезенных мобильных терминалов на рынке Украины до 95-97 %, по сравнению с 5-8% в 2008 году. Поступления в Госбюджет в 2011 году за счет таможенных платежей от ввоза лишь мобильных телефонов составили свыше 1,2 млрд грн, по сравнению с 62 млн грн в 2008 году.

В то же время, как отмечают в НКРСИ, отсутствие нормы в законодательстве об отключении мобильных телефонов, легальность происхождения которых в Украине не подтверждена, приводит к задержке внедрения в полном объеме системы ИСОМТ и окончательного решения проблемы борьбы с незаконным ввозом в Украину мобильных терминалов. Это, по данным НКРСИ, «кроме всего прочего, привело к некоторому снижению по сравнению с 2010 годом количества законно ввезенных терминалов».

Зарегистрированный ныне в ВР законопроект об изменениях в законе «О телекоммуникациях» относительно предотвращения использования терминалов, законность ввоза которых в Украину не подтверждена, по мнению НКРСИ, в случае его принятия позволит решить эту проблему, т.к. УГЦР и операторы мобильной связи «технически готовы к реализации процедур, предусмотренных законопроектом».