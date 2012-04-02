В Гданьске открыт новый терминал аэродрома к Евро-2012

Варшава. В польском городе Гданьск в минувшие выходные состоялось торжественное открытие нового терминала местного аэродрома, построенного в рамках подготовки Польши к Евро-2012.

Как сообщила УНИАН пресс-служба города, построенный за 2 года терминал даст возможность увеличить пропускную способность аэродрома вдвое до около 5 миллионов пассажиров в год.

Согласно сообщению, строительство терминала стоило немного меньше 80 миллионов долларов (1USD=3,1PLN), а треть средств - в рамках программ помощи Польше - выделил Евросоюз.

В торжественном открытии приняли участие, в частности, первый президент Польши Лех Валенса - именем которого назвали аэродром - и польский министр транспорта Славомир Новак.

"Вместе с новым терминалом введена в эксплуатацию самая современная в Польше система контроля багажа пассажиров, которая позволит регистрировать 2,4 тыс. человек в час", - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, матчи Евро-2012, который пройдет с 8 июня по 1 июля этого года, состоятся в четырех польских и четырех украинских городах.

В Польше, кроме Гданьска, это столичная Варшава, Познань и Вроцлав.