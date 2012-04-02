«Укрзализныця» внедрила новую систему тарифов на перевозку пассажиров

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со 2 апреля ввела новую систему формирования тарифов на перевозку пассажиров, которая предусматривает, что в течение 2012 года стоимость проезда в купе вырастет на 14,3%.

Как говорится в сообщении «Уккрзализныци», это предусмотрено приказом Министерства инфраструктуры Украины № 170 от 19 марта 2012 года «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем соединении».

Согласно приказу, к стоимости проезда пассажиров в купейных вагонах поездов внутреннего сообщения применяется индексация, размер которой составит 1 апреля 2012 года — 1,034, с 1 июля 2012 года — 1,069, с 1 октября 2012 года — 1,105.

Стоимость проезда в плацкартных и спальных вагонах (СВ), а также стоимость пригородных перевозок в 2012 году не изменится.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в то же время, этим приказом вводится гибкое тарифное регулирование пассажирских перевозок в зависимости от класса пассажирских вагонов и периодов перевозок во всех типах вагонов.

В частности, в предпраздничные и праздничные дни вводятся коэффициенты гибкого регулирования по периодам года с коэффициентами снижения 0,7-0,95 и повышения 1,01-1,1.

Кроме этого, стоимость перевозок будет регулироваться по дням недели. Так цена перевозки во вторник и среду будет на 10% ниже, с пятницы по воскресенье - на 10% выше. В другие дни тариф остается неизменным.

«Стоимость проезда скорым ночным поездом № 64 Киев - Харьков в купейном вагоне до вступления в действие приказа Мининфраструктуры составляла 127,73 грн. После вступления приказа вступил в силу, стоимость проезда будет составлять от 125,47 до 150,97 грн в зависимости от периода перевозок», - говорится в сообщении «Укрзализныци».