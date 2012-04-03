Двигатели разбившегося под Тюменью самолета работали до столкновения с землей

Москва. Двигатели разбившегося 2 апреля под Тюменью самолета работали до столкновения с землей.

Об этом УНИАН сообщили в Межгосударственном авиационном комитете.

«Предварительный анализ информации записи бортовых самописцев самолета ATR-72 № VP-BYZ авиакомпании «ЮТэйр» показал, что двигатели самолета работали вплоть до столкновения с землей», - говорится в сообщении.

Также установлено, что после взлета самолет набрал высоту примерно 210 м, после чего возник сначала правый крен более 35°, а затем левый крен, достигшей более 50° в момент столкновения с землей.

Отмечается, что в результате считывания информации с бортовых самописцев самолета установлено, что запись информации о параметрах взлета самолета, работы его систем и радиопереговоров экипажа имеется. Проводится расшифровка и анализ полученной информации.

По информации МЧС РФ, самолет ведомства с пострадавшим в авиакатастрофе вылетел в Москву.

«Самолет Ил-76 вылетел в Москву в 07.00 (мск). Пострадавший во время полета находится в медицинском модуле, всю необходимую помощь ему оказывают сопровождающие московские врачи. По оценке медиков, состояние раненого оценивается как "стабильно тяжелое". В настоящее время в тюменских клиниках на лечении остаются 11 пострадавших при крушении лайнера, все они в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в аэропорту Тюмени при взлете упал пассажирский самолет ATR-72, выполнявший рейс «Тюмень – Сургут». На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. По последним данным, погиб 31 человек, 12 ранены.