Для борьбы с недобросовестными авиаперевозчиками разработают законодательные нормы

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) разработает изменения в законодательство Украины о воздушном транспорте, которые будут учитывать инициативы Европарламента в части борьбы с недобросовестными авиаперевозчиками.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соответствующее поручение Госавиаслужбе дал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис Колесников.

Напомним, недавно СМИ сообщили об утверждении Европарламентом резолюции, основные положения которой направлены на расширение прав пассажиров авиакомпаний, выполняющих рейсы в/из стран Евросоюза.

Документом, в частности, предусмотрено внедрение Евросоюзом единых правил перевозки ручной клади, которым авиакомпаниям будет запрещено взимать скрытые комиссионные сборы за перевозку багажа.

ЕС также предлагает разработать для пассажиров авиатранспорта единую форму жалоб на всех европейских языках и дополнить перечень случаев, в которых пассажир сможет получить компенсации.