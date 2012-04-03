ЮЖД начала испытания скоростных поездов Skoda

Южная железная дорога после проведения пусконаладочных работ начала испытания двухэтажных двухсистемных скоростных электропоездов Skoda.

Как сообщает пресс-служба Министерство инфраструктуры Украины, испытательные поездки проходят на участке Харьков - Полтава.

В испытаниях принимают участие специалисты Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта, сервисной группы Skoda, ЮЖД.

Специалисты, в частности, проверяют основные показатели безопасности движения - коэффициенты вертикальной динамики, горизонтальной динамики, устойчивости колеса от сползания на головку рельса.

Напомним, чешские поезда будут развивать скорость до 160 км/час. Они будут состоять из 6 вагонов по 126 мест, общее количество мест — 626.

В поезде предусмотрены места первого и второго классов - вторые этажи двух вагонов будут первого класса, остальные - второго.

Электропоезда будут оборудованы местами для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями - в каждом поезде 4 подъемника для колясок, специально оборудованные санитарные узлы.

Справка УНИАН. Согласно договору, заключенному между ЮЖД и компанией Skoda в январе 2011 года, для организации скоростного движения в Украине предусмотрено приобретение двух двухсистемных двухэтажных шестивагонных электропоездов.

В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения также осуществляются поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.