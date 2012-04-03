Приднестровье рассчитывает с 1 мая возобновить прямое ж/д сообщение с Украиной

Москва. Приднестровье рассчитывает, что с 1 мая будет возобновлено прямое железнодорожное сообщение с Украиной для экспорта товаров напрямую в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом заявил лидер самопровозглашенного Приднестровья Евгений Шевчук сегодня на пресс-конференции в Москве.

«В Тирасполе мы с партнерами договорились, что в течение 30 дней техническими экспертами будет наработано соответствующее техническое соглашение и через 30 дней пойдут первые поезда в направлении приднестровско-украинской границы с экспортом приднестровских и молдавских грузов», - сказал Е.Шевчук.

Он отметил, что по имеющейся динамике есть основания предполагать, что эта устная договоренность с руководством Молдовы будет реализована.

«Мы надеемся, что к 1 мая это движение начнется», - сказал Е.Шевчук.

Он подчеркнул, что открытие приднестровско-украинской границы для экспорта выгодно не только приднестровским производителям, но и молдавским, поскольку открывается более короткий транспортный коридор.

Лидер Приднестровья считает, что Украина, как страна-гарант урегулирования, должна занимать более взвешенную позицию по отношению к Приднестровью.

«Безусловно, нам бы хотелось бы, чтобы страна-гарант занимала более взвешенную позицию при принятии решений в области экономики и транспорта. С 2006 года Украина, на наш взгляд, заняла позицию одной из сторон – Молдовы, и в результате этого были изменены транспортные маршруты для экспорта, и мы оказались в более тяжелой экономической ситуации», - сказал Е.Шевчук и напомнил, что с этого момента Приднестровье не могло экспортировать свои товары напрямую в Украину.

При этом он подчеркнул, что выступает за развитие приграничного сотрудничества между Приднестровьем и регионами Украины, в частности с Одесской и Винницкой областью.

Справка УНИАН. Молдавская железная дорога приняла решение о прекращении движения товарных и пассажирских поездов по 40-километровому приднестровскому участку пути в марте 2006 года. Поезда вынуждены были следовать по новому маршруту через север Молдовы в обход Приднестровья. В результате для пассажиров, например, фирменного поезда №47 Москва - Кишинев время в пути увеличилось с 26 часов до 2-х суток. Жители Тирасполя и Бендер потеряли возможность прямого железнодорожного сообщения с Украиной и Россией.

Руководство Молдавской железной дороги в марте 2006 года приостановило всякое движение через Приднестровье, направив все товарные и пассажирские поезда в обход. Не согласившись с созданием самостоятельной и не подконтрольной Кишиневу Приднестровской железной дороги, молдавские железнодорожники были категорически против возобновления движения, мотивируя это тем, что не могут обеспечить безопасность.

В сентябре 2010 года железные дороги Украины, России и Молдовы подписали Временное соглашение о движении пассажирских и транзитных грузовых поездов через Кучурган.

Временное соглашение действует с 1 октября 2010 г. по 31 декабря 2012 г.