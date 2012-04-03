«Укрзализныця» к Евро-2012 установит 340 новых стрелочных переводов

Железнодорожники Украины к чемпионату Европы по футболу Евро-2012 установят около 340 новых стрелочных переводов на 2300 км скоростных магистралей.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), на сегодня железнодорожники уже установили 300 стрелочных переводов на 2300 км обновленных под скоростное движение магистралей, а до пуска первого скоростного поезда «Хюндай» установят еще 39 «стрелок».

Стрелочные переводы для пассажирского движения на скоростях до 200 км/ч выпускает Днепропетровский стрелочный завод.

Модернизация путей для внедрения скоростного движения проводится на собственные средства «Укрзализныци».

Справка УНИАН. В рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения согласно договору, заключенному между ЮЖД и компанией Skoda в январе 2011 года предусмотрено приобретение двух двухсистемных двухэтажных шестивагонных электропоездов.

Также осуществляются поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Электропоезда Hyundai и Skoda предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм.