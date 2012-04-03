Директором Киевского филиала «Киевстара» назначен Колобов

Директором Киевского филиала компании «Киевстар» назначен Сергей Колобов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Его предшественник, Виктор Скляр, который занимал эту должность в течении последних пяти лет, возглавит административную функцию «Киевстар», а также ДП «Старавто».

С. Колобов возглавлял Национальную комиссию по вопросам регулирования связи Украины, также занимал руководящую позицию в Государственном комитете Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации. В последнее время занимал должность директора представительства компании AVAYA в Украине, Беларуси, Грузии и Молдове.

Справка УНИАН. Киевский филиал — Центральное региональное управление АО «Киевстар», состоящий из центрального аппарата, технического управления и областных отделений в г. Винница, г. Житомир, г. Черкассы и г. Чернигов. По состоянию на 1 апреля, в Киевском филиале осуществлен запуск 3662 базовых станций, обеспечивающих покрытие почти 96% территории обслуживания. В Киевском филиале насчитывается 650 сотрудников.

В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Валовый доход компании в 2011 году составил почти 13,08 млрд грн.