«Укрзализныця» обустраивает пассажирские платформы нишами безопасности

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к внедрению в Украине ускоренного движения электропоездов, обустраивает пассажирские платформы нишами безопасности.

Как сообщает «Укрзализныця», такие ниши являются одним из требований к безопасности на участках, где скорость пассажирских поездов превышает 140 км в час.

Так на направлении ускоренного движения Львов-Коростень-Киев-Красноград-Лозовая-Донецк в 2012 году запланировано реконструировать и капитально отремонтировать 105 пассажирских платформ. Нишами безопасности будут оборудованы 50 платформ, преимущественно находящиеся на перегонах.

На пассажирских платформах за 5 минут до прибытия скоростного поезда в автоматическом режиме будет подаваться звуковой сигнал.

«Когда поезд приблизиться на определенное расстояние, датчик будет считывать сигнал с локомотива и осуществляться оповещение пассажиров», - рассказал первый заместитель начальника главного управления безопасности движения и экологии «Укрзализныци» Владимир Крот.

Справка УНИАН. Ускоренное движение поездов вводится между городами Киев-Харьков, Киев-Львов и Киев-Донецк. Поезда будут курсировать со скоростью до 160 км в час.

Для осуществления пассажирских перевозок на этих направлениях заключены контракты с корейским производителем Hyundai Rotem на закупку 10 межрегиональных двухсистемных электропоездов, с АО «Шкода Вагонка» - на закупку 2 межрегиональных двухэтажных электропоездов и с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на приобретение одного межрегионального поезда локомотивной тяги.

В 2011 году для внедрения скоростного движения пассажирских поездов «Укрзализныця» модернизировала 346,5 км пути.