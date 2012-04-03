ПЖД отобрала три банка для привлечения 300 млн грн кредита

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) отобрало три банка для привлечения кредита сроком на 1 год на общую сумму 300 млн грн.

Как сообщает ПЖД на официальном сайте государственных закупок, ПАО «Всеукраинский банк развития» и ПАО «АБ «Укргазбанк» предоставят дороге кредиты по 50 млн грн каждый, ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» предоставит два кредита по 100 млн грн каждый.

Стоимость услуг «Всеукраинского банка развития» - 8,995 млн грн, «Укргазбанка» - 8,7 млн грн, «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка» - 42 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн. тонн грузов и более 90 млн. пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В 2011 году ПЖД увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,7 млн. тонн.

В начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.