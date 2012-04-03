Кабмин одобрил соглашение с Венгрией о контроле пограничного движения
17:57, 03 апреля 2012Транспорт/Связь
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Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения между правительствами Украины и Венгрии о контроле пограничного движения в пунктах пропуска через государственную границу для автомобильного и железнодорожного сообщения.
Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение № 161-р принято 2 апреля.
Согласно распоряжению, подписать соглашение уполномочен глава Государственной пограничной службы Николай Литвин.
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