ПЖД предупредила 156 фактов хищения грузов и имущества на 144,5 тыс. грн

Сотрудники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги в январе-марте 2012 года предупредили 156 фактов хищения грузов и имущества на сумму 144,5 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

При попытке хищения задержаны 148 злоумышленников. В основном похитители пытались демонтировать детали вагонов, соединительные узлы железнодорожного пути, красть из грузовых вагонов каменный уголь и металлопродукцию.

В частности, в марте в ходе оперативно-профилактических мероприятий на 114 км перегона Верховцево-Вольногорск оперативная группа стрелковой команды Верховцево задержала гражданина, пытавшегося похитить 60 кг ферросплавов на сумму 5 500 грн. Также на 88 км перегона Пятихатки-Железняково предупреждена кража 1 850 кг металлолома на сумму 3,7 тыс. грн. Воров задержать не удалось.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ведомственной военизированной охраны Приднепровской железной дороги в 2011 году предупредили 586 фактов хищения грузов и имущества на сумму 720 тыс. грн.